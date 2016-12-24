В Мордовии автопарк медико–санитарной части № 13 ФСИН России пополнился новым реанимобилем

Репортер

Долгожданное событие стало возможным при поддержке Главы Республики Мордовия Артёма Здунова и Министерства здравоохранения РМ.

Новый реанимобиль 2021 года выпуска оснащен в соответствии со стандартами всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратом искусственной вентиляции легких «Ритм», телекардиографом ЭКГКт-03 «Валента», дефибриллятором ZOLL и т.д.

Современные средства перемещения и перевозки пациентов более комфортны для пациентов и облегчают труд медицинских работников при транспортировке больных. Сам автомобиль по габаритам превосходит имеющиеся в обслуживании МСЧ-13 ФСИН России автомобили скорой помощи. Это позволяет более комфортно разместиться внутри больному и медицинскому работнику, что улучшает качество оказываемой медицинской помощи. Удобные встроенные шкафы позволяют быстро достать необходимые инструменты и приспособления, а компактный бактерицидный облучатель эффективно уничтожает патогенные микроорганизмы.

МСЧ-13 ФСИН России является учреждением, осуществляющим медико-санитарное обеспечение сотрудников, пенсионеров УИС Мордовии и членов их семей, а также осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и иных граждан, прикрепленных на медицинское обслуживание в установленном порядке.

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