На дороге в Мордовии в перевернувшемся автомобиле погибла 44-летняя женщина

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Как сообщает Госавтоинспекция республики, 2 ноября в Большеберезниковском районе произошло ДТП с гибелью пассажирки отечественной легковушки.
В 7:30 на автодороге Саранск - Б.Березники - Дубенки 46-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый по ходу движения придорожный кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.
В результате ДТП 44-летняя пассажирка «десятки» от полученных травм скончалась в Комсомольской центральной районной больнице. По результатам освидетельствования водитель трезв. В его отношении составлен административный материал за неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.
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Президентский грант помог преобразить Краснослободск
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