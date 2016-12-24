На дороге в Мордовии в перевернувшемся автомобиле погибла 44-летняя женщина

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 2 ноября в Большеберезниковском районе произошло ДТП с гибелью пассажирки отечественной легковушки.

В 7:30 на автодороге Саранск - Б.Березники - Дубенки 46-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый по ходу движения придорожный кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП 44-летняя пассажирка «десятки» от полученных травм скончалась в Комсомольской центральной районной больнице. По результатам освидетельствования водитель трезв. В его отношении составлен административный материал за неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.