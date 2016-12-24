В Мордовский заповедник им. Смидовича привезли зубров-«новоселов»

В заповедник им. Смидовича, расположенный на территории Темниковского района Мордовии, доставили новых «постояльцев». Восемь зубров (одна взрослая и две молодые самки, а также пять молодых самцов) прибыли на мордовские заповедные просторы из питомника Окского государственного природного биосферного заповедника. Там редкие животные появились на свет и жили несколько лет.

Зубров привезли одной партией на двух грузовых автомобилях и выпустили в специально подготовленный загон - место их временного пребывания и подкормки. В течение месяца «новички» будут находиться в загоне под наблюдением сотрудников ФГБУ «Заповедная Мордовия».

Расширение популяции зубров в заповеднике им. Смидовича производится в рамках реализации Программы по сохранению зубра в России. Как отмечается в сообщении «Заповедной Мордовии», в настоящее время в темниковских лесах обитают 17 вольных зубров, которые сформировали 2 небольшие группировки. И совсем скоро их станет на 8 вольных «собратьев» больше.