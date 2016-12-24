21-летний житель Рузаевки после серии преступлений был оставлен судом на свободе

Весной этого года в полицию поступило сообщение, что неизвестный злоумышленник повредил декоративную панель из оргстекла в беседке на площади Тысячелетия в Рузаевке. Ущерб, причиненный городской администрации, составил 15 тысяч рублей.

В ходе проводимых мероприятий участковые установили причастного к варварскому деянию. Им оказался 21-летний молодой человек. Однако по месту своего проживания в Рузаевке он не появлялся, поскольку уехал в другой регион. Но в апреле он вернулся в Мордовию и сразу же попался на краже из продуктового магазина.

Следствие установило, что вместе со своим 20-летним знакомым парень залез в торговый павильон на бульваре Горшкова в Рузаевке. Из магазина криминальные визитеры вынесли 15 полуторалитровых бутылок с пивом и 18 пачек сигарет. Таким простым способом они решили проблему нехватки спиртного для продолжения застолья.

Потом дознание раскрыло и еще один эпизод преступных «приключений» молодого жителя Рузаевки. Выпив спиртного со своим приятелем, он в его отсутствие решил покататься на его машине «Лада Гранта». По пути молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет, после чего бросил транспортное средство и ушел домой.

Кроме того, была установлена причастность рузаевского «чумахода» к угрозе убийством и умышленному причинению легкого вреда здоровью своему знакомому, с которым они совместно совершили кражу из магазина.

В зависимости от роли каждого молодые люди из города железнодорожников были признаны виновными в краже, умышленном повреждении имущества, неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Приговором суда криминальному заводиле дали 2 года лишения свободы условно, его «пивному» подельнику - 240 часов обязательных работ.