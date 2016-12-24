Полицейские в Саранске задержали курьера мошенников, забравшего у пожилых жертв 865 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, полицейскими задержан житель Саранска, причастный к серии мошенничеств под предлогом возмещения вреда пострадавшим в ДТП, якобы совершенных родственниками

В рамках расследования было установлено, что в октябре молодой человек в одном из мессенджеров нашел информацию о возможности дополнительного заработка. Он связался с неустановленным следствием лицом и подрядился работать криминальным «курьером». Требовалось подъезжать по указанному в сообщении адресу, забирать денежные средства у граждан, а потом перечислять их на определенные счета, оставляя себе от каждой суммы 10%.

В результате от действий обвиняемого пострадали 4 пожилые женщины, общая сумма причиненного ущерба составила 865 000 рублей. При этом более 80 тысяч полагались парню в качестве заработка.

В ходе комплекса проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека по месту его жительства. Вину в содеянном он полностью признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются личности соучастников преступления. Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.