Глава Мордовии поздравил сотрудников войсковой части в г. Ковылкино

2 ноября Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в торжествах, посвященных 75-летию со дня образования войсковой части в г. Ковылкино.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, руководитель региона отметил, что для Мордовии большая честь – вносить свой вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации. «На протяжении всей истории ваша часть решает задачи по обеспечению национальных интересов и безопасности Родины. Вы обеспечиваете успешную эксплуатацию и ремонт систем связи, разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, осваиваете новейшую технику и инновационные технологии, которые поступают на службу Вооруженных Сил России. Все это свидетельствует о грамотном руководстве, профессионализме и слаженности вашего воинского коллектива».

Артём Здунов подчеркнул, что для Ковылкинского района воинские части стали одними из градообразующих предприятий, где трудятся сотни местных жителей, выпускники наших вузов, проходят службу призывники из Мордовии: «Вместе с частью развивается и социальная инфраструктура Ковылкинского района, строится жилье для военнослужащих, создаются новые рабочие места».

Особую благодарность Глава Мордовии выразил военнослужащим за активное участие во многих республиканских общественно-политических и культурно-массовых мероприятиях, за работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и развитию движения «Юнармия».

Артём Здунов поблагодарил командование и коллектив части за тесное и плодотворное сотрудничество и пожелал дальнейших успехов в службе, мирного неба над головой, здоровья и благополучия семьям.

Состоялась церемония награждения, в ходе которой Глава Мордовии вручил высокие республиканские награды лучшим представителям войсковой части. За добросовестную службу и большой вклад в обеспечение безопасности Отечества Почетной грамотой Республики Мордовия награжден командир войсковой части подполковник Алексей Лашманов.

В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, начальник отдела технического обеспечения управления связи, РТО и АСУ Главного штаба Воздушно-космических сил полковник Сергей Гуляев, председатель регионального отделения ДОСААФ России по Республике Мордовия Алексей Тюркин.