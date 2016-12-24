В Саранске после вмешательства прокуратуры инвалида обеспечили жизненно необходимыми лекарственными препаратами

Живописный вагон
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
Прокуратура Октябрьского района Саранска по обращению местной жительницы провела проверку исполнения законодательства в сфере лекарственного обеспечения.
Было установлено, что женщина является инвалидом 2 группы, страдающей идиопатической легочной гипертензией, и нуждается в регулярном приеме жизненно необходимых лекарственных препаратов.
Однако, одно из аптечных учреждений Саранска в нарушение требований законодательства длительное время не предоставляло указанному лицу по выписанным рецептам жизненно необходимые лекарственные препараты.
После вмешательства прокуратуры Октябрьского района Саранска инвалид была обеспечена необходимыми лекарственными препаратами, ответственные должностные лица соответствующего учреждения здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что в период с 31 октября по 4 ноября 2022 года прокуратурой республики организована работа «горячей линии» по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
В указанный период прием звонков будет осуществляться с 9 до 18 часов по московскому времени.
По телефону 8 (8342) 47-54-01 граждане могут обратиться по вопросам нарушения прав взрослого населения, по телефону 8 (8342) 47-25-70 – нарушения прав несовершеннолетних.
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На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
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