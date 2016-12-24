Студенты-огаревцы получили гранты на 1,3 миллиона рублей на реализацию трех образовательных программ

Студенты Мордовского госуниверситета стали победителями второго сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежи. На реализацию задуманных проектов огаревцы получили 1 280 000 рублей.

Работы конкурсантов оценивали 300 независимых экспертов. Всего было подано 9 433 заявки из 85 субъектов России. В итоге грантовую получили 466 участников.

Среди победителей и студенты МГУ им. Н.П. Огарева – аспирантка второго года обучения института наукоемких технологий и новых материалов Алина Таратынова, студентка четвертого курса юридического института Алина Богомолова и студент четвертого курса Рузаевского института машиностроения Антон Гариков.

Дополнительная образовательная программа для школьников «Фотоника». Сумма поддержки – 400 000 рублей, автор – Алина Таратынова.

Проект направлен на создание дополнительной образовательной программы по направлению «Фотоника» для учащихся старших классов. Учебный план будет включать научно-популярные лекции и семинары, выполнение проектов на современном лабораторном оборудовании, а также экскурсии на высокотехнологичные предприятия и в научные центры Мордовии. Это позволит не только повысить интерес школьников к занятиям научной деятельностью, но и провести широкую профориентационную кампанию.

«На сегодняшний день в России, как и во всем мире, все больше производственных предприятий начинают создавать и использовать новые технологии, связанные с фотоникой. Специалисты данной области востребованы в научных и исследовательских центрах, промышленности, медицине. С этого года в институте наукоемких технологий и новых материалов реализуется направление подготовки «Фотоника и оптоинформатика». Набор абитуриентов с качественными знаниями является первоочередной задачей, которую необходимо решать для эффективной работы при освоении курса и подготовки высококвалифицированных кадров, требуемых на рынке труда. Дополнительная общеразвивающая программа «Фотоника» естественнонаучной направленности, ориентирована на формирование и развитие научного мировоззрения, инженерного мышления, приобретение практических навыков конструкторской и экспериментальной деятельности, а также на привлечение студентов для обучения в нашем институте», – рассказала автор проекта Алина Таратынова.

«Республиканская полевая школа юного поисковика». Сумма поддержки — 640 000 рублей, автор – Алина Богомолова.

Проект нацелен на повышение уровня знаний об основах организации и ведения полевых поисковых работ у представителей патриотических организаций Мордовии посредством создания школы юного поисковика.

Программа школы юного поисковика будет состоять из двух модулей: теоретического и практического.

Теоретический будет включать в себя курс лекций от экспертов-поисковиков по темам: «Эксгумация и документирование поисковых работ», «Безопасность жизнедеятельности при проведении поисковых работ», «Оружие и обмундирование времен Второй Мировой войны», «Архивный поиск», «История Великой Отечественной войны».

Практический модуль направлен на закрепление полученных знаний. Представителям образовательных организаций и учреждений РМ предстоит выехать в лесной массив Рузаевского района. Команда, победившая в практическом этапе, получит памятные призы и будет иметь преимущества при наборе участников на всероссийские конкурсы патриотической направленности.

«Особенностью школы выступает методика, основанная на наставничестве, а также то, что подобный формат проведения мероприятия в сфере патриотического воспитания мало востребован в Мордовии. В течение всего периода реализации проекта будут проводиться просветительские встречи с обучающимися образовательных организаций и учреждений, на которых команда проекта расскажет о деятельности поискового движения в Мордовии, о конкурсах, а также анонсирует концепцию планируемого мероприятия», – прокомментировала Алина Богомолова.

«Робомалыши». Сумма поддержки — 240 000 рублей, автор – Анатолий Гариков.

Цель проекта – популяризовать такой отдел технической науки, как робототехника среди детей дошкольного возраста. В рамках запланированной программы станет возможным проектирование, создание и использование простых роботов для взаимодействия с окружающей средой. Это позволит изучить упрощенные механизмы работы колес и мотора, а также познакомит малышей со специальными программами на компьютере. Подобные занятия помогут сформировать у ребят интерес к техническим наукам.

«Я уже год работаю специалистом по работе с молодежью в центре молодежного инновационного творчества и провожу там кружки по 3D-моделированию и печати. Родители школьников часто спрашивают, почему нет кружков для детей помладше. Реализация моего проекта позволит дошкольникам на бесплатной основе посещать занятия, а также с раннего возраста участвовать в соревнованиях по робототехнике», – отметил Анатолий Гариков.