В Мордовии работает горячая линия 122 по вопросам осеннего призыва

1 ноября в России началась осенняя призывная кампания. В этом году она стартовала на месяц позже из-за частичной мобилизации и высокой нагрузки на военкоматы, но завершится традиционно 31 декабря.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что работа горячей линии 122 была перенаправлена на информирование населения о призыве. На данный момент подготовлено больше 20 ответов на типовые вопросы граждан. Эта работа будет продолжена. Также информация по осеннему призыву размещается на официальных ресурсах «Объясняем.рф».

«Мы понимаем, что с информированием граждан об осеннем военном призыве возникнет больше сложностей, чем обычно, – говорит и.о. Министра цифрового развития РМ Роман Курмакаев – У призывников и их родителей накопилось множество вопросов. В интернете тем временем распространяется все больше фейков, которые еще сильнее тревожат граждан. Поэтому следует звонить на горячую линию 122, которая работает у нас в Мордовии. Там предоставят всю достоверную информацию. Надеемся, что служба 122 поможет спокойно и успешно провести призывную кампанию».

Кол-центры во всех регионах в ходе частичной мобилизации доказали свою эффективность, справившись с нагрузкой. Сейчас в среднем в день они отрабатывают по 18 тысяч обращений. Недозвоны практически исключены.

«Учитывая стабильную работу сервисов и окончание частичной мобилизации, о которой накануне сообщил Президент России, наша первоочередная задача – сфокусироваться на информировании о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей. Прошу профильные ведомства и субъекты организовать активную работу по данному направлению», – добавил Дмитрий Чернышенко.