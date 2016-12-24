В центре Саранска столкнулись «БМВ» и «Лада Гранта»

Госавтоинспекция республики сообщает информацию о ДТП в самом центре Саранска, которое случилось 31 октября.

В шесть часов вечера на улице Коммунистическая произошло столкновение автомашин «БМВ 320D» и «Лады Гранта».

В результате ДТП 24-летний водитель «БМВ 320D» самостоятельно обращался в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. 20-летняя пассажирка «Лады Гранта» бригадой медиков на скорой была доставлена в лечебное учреждение. Полученные девушкой травмы оказались не слишком серьезными, после оказания помощи ее также отправили домой.

По результатам освидетельствования оба водителя находились за рулем трезвыми. Примечательно, что 24-летний парень на «БМВ» в 2022 году уже 52 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, из которых львиная часть приходится на превышение скорости.