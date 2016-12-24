В центре Саранска столкнулись «БМВ» и «Лада Гранта»

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Госавтоинспекция республики сообщает информацию о ДТП в самом центре Саранска, которое случилось 31 октября.
В шесть часов вечера на улице Коммунистическая произошло столкновение автомашин «БМВ 320D» и «Лады Гранта».
В результате ДТП 24-летний водитель «БМВ 320D» самостоятельно обращался в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. 20-летняя пассажирка «Лады Гранта» бригадой медиков на скорой была доставлена в лечебное учреждение. Полученные девушкой травмы оказались не слишком серьезными, после оказания помощи ее также отправили домой.
По результатам освидетельствования оба водителя находились за рулем трезвыми. Примечательно, что 24-летний парень на «БМВ» в 2022 году уже 52 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, из которых львиная часть приходится на превышение скорости.
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