В Мордовии перед судом предстанет сельский душитель

Активная жизнь в «серебряном» возрасте
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
В Мордовии завершено расследование уголовного дела о спонтанном убийстве в сельской глубинке. По информации СК по РМ, в Торбеевском районе 34-летний мужчина задушил незнакомца в доме матери.
По данным следствия, в ночь на 2 сентября 34-летний фигурант пришел в дом к матери, проживающей в поселке Красноармейский. В это время в доме у родительницы находился пожилой «постоялец». Между ранее незнакомыми мужчинами произошла ссора, перешедшая в потасовку. Молодой оппонент принялся душить 68-летнего пенсионера. В результате от механической асфиксии тот скончался на месте происшествия. После этого душегуб оттащил тело убитого в надворную постройку.
На следующий день женщина о произошедшем рассказала местной жительнице, а та в свою очередь сообщила в правоохранительные органы.
В отношении задержанного судом по ходатайству следователя СК была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, свою причастность к инкриминируемому деянию он не отрицал. Стоит отметить, что в этом году он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, высказанную в отношении своего отца.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
В Мордовии основная часть жалоб от мобилизованных и их родственников связана с состоянием здоровья
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»