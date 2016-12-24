В Мордовии перед судом предстанет сельский душитель

В Мордовии завершено расследование уголовного дела о спонтанном убийстве в сельской глубинке. По информации СК по РМ, в Торбеевском районе 34-летний мужчина задушил незнакомца в доме матери.

По данным следствия, в ночь на 2 сентября 34-летний фигурант пришел в дом к матери, проживающей в поселке Красноармейский. В это время в доме у родительницы находился пожилой «постоялец». Между ранее незнакомыми мужчинами произошла ссора, перешедшая в потасовку. Молодой оппонент принялся душить 68-летнего пенсионера. В результате от механической асфиксии тот скончался на месте происшествия. После этого душегуб оттащил тело убитого в надворную постройку.

На следующий день женщина о произошедшем рассказала местной жительнице, а та в свою очередь сообщила в правоохранительные органы.



В отношении задержанного судом по ходатайству следователя СК была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, свою причастность к инкриминируемому деянию он не отрицал. Стоит отметить, что в этом году он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, высказанную в отношении своего отца.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.