Артём Здунов поздравил студентов из Индии и их родителей с праздником Дивали

Дивали – главный индийский и индуистский праздник, символизирующий победу добра над злом. 1 ноября в спорткомплексе «Мордовия» собрались сотни индийцев - студентов Мордовского госуниверситета, к которым присоединились их родители - визит был организован при поддержке властей региона и руководства вуза. Поприветствовать гостей и участников Фестиваля огней приехал Глава Мордовии Артём Здунов.

«Дорогие друзья, гости Республики Мордовия! Спасибо за приглашение на этот замечательный праздник, символизирующий победу добра над злом. Уверен, что все, кто здесь находится - борются именно за добро! В очередной раз от всей республики хочу заверить - в Мордовии мы создаем лучшие условия для наших студентов, наших дорогих гостей из Индии!» - сказал Артём Здунов.

Депутат Государственной Думы от Мордовии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал дружбу между Россией и Индией важным залогом того, что наши страны и впредь будут во всем поддерживать друг друга.

Ректор МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко, обращаясь к родителям студентов из Индии, сказал: «Ваши дети - наши студенты - уже стали и нашими детьми, членами нашей семьи». И пригласил всех приезжать в республику как можно чаще: «Привозите друзей, чтобы учиться в нашем университете, знакомиться с нашей прекрасной Россией!»

Было отмечено, что индийские студенты - самая большая национальная диаспора в МГУ им. Н.П. Огарева, существенно увеличившаяся в текущем учебном году. «В прошлом году было почти 500 студентов из Индии, в этом уже более 720. Около 160 перевелись к нам из украинских вузов», - сказал Дмитрий Глушко.

Большую благодарность руководству Мордовии и вуза за гостеприимство адресовали выступавшие со сцены родители индийских студентов, а также глава индийской диаспоры в Мордовии доктор Кумар Дармендра.

Дивали – это также один из главных фестивалей, объединяющих зарубежные индийские диаспоры разных стран мира. На празднике в Саранске, как это традиционно принято в Индии, было многолюдно, красочно, музыкально и вкусно. Гостям показали все многообразие этой древней культуры, традиций, танцев, песен и гастрономических изысков. Все действо сопровождалось яркими огнями, экзотическими благовониями, чудесными орнаментами, нанесенными повсюду и роскошными национальными нарядами - праздник Индии в столице Мордовии получился по-настоящему искренним и светлым, вдохновляющим на то, что добро обязательно победит!