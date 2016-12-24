В Саранске полиция ищет «шутника» с «прикольными» деньгами

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Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке
Полицейскими в столице Мордовии устанавливается личность неизвестного мужчины, который 31 октября расплатился за товар в магазине по улице Косарева билетом «Банка приколов». Покупатель отдал кассиру «шуточную» 5-тысячную банкноту.
Приметы: на вид 40-50 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые короткие. Был одет: темная куртка, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета. При себе была темная сумка.
Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-60 или 102(02).
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