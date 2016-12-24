Заработная плата в российских компаниях выше, чем в международных

В этом году случился массовый исход международных компаний с российского рынка. Будущее их сотрудников на территории нашей страны казалось неопределенным и не самым оптимистичным. Но, как показало время, волноваться не стоило, и заработок данной категории россиян на сегодняшний день только вырос.

Аналитики сервиса Зарплата.ру провели опрос среди 2200 бывших и нынешних сотрудников международных компаний. Выяснилось, что 78% россиян, которые были вынуждены уволиться, уже нашли новую работу. При этом 51% опрошенных, перешедших в российские компании, стали зарабатывать больше. 34 % респондентов продолжают трудиться на прежних местах в международных компаниях.

Подробнее об исследовании читайте здесь: www.kp.ru/daily/27464.5/4669923/

«В начале года заявления о намерениях уйти с российского рынка звучали от многих западных игроков, – поделился гендиректор ВНИИ Труда Дмитрий Платыгин. – Но по факту большинство заняло выжидательную позицию. Тех, кто полностью свернул деятельность в России, не так много. При этом ушедшие бренды старались сохранить в глазах сотрудников образ ответственного работодателя, постепенно высвобождая работников и зачастую с хорошими компенсациями, что может говорить об их надежде на возвращение».

Многие эксперты отмечают, что зарубежные компании неохотно уходили с российского рынка, так как никто не хотел терять ресурсы и рынок сбыта.

Тем временем уровень безработицы в России достиг исторического минимума – 3,8%. Спрос на новые кадры среди работодателей остается довольно высоким.