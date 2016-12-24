Полицейский из Мордовии борется за звание «Народного участкового» страны

1 ноября стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». На сайте издания «Комсомольская правда», информационного партнера конкурса, открылось онлайн-голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции.

Мордовию на конкурсе представляет победитель регионального этапа - старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району капитан полиции Сергей Маслов.

Отдать свой голос за представителя Мордовии можно по ссылке https://clck.ru/32Y59A. Сделать это можно после аутентификации на сайте с помощью своей учетной записи Yandex, VK или Google. Уточняется, что поддержать можно только одного претендента на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

Победителей определят на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Сергей Маслов поступил на службу в органы внутренних дел в 2006 году. В 2016 году назначен на должность участкового уполномоченного полиции. Капитан полиции обслуживает административный участок, на территории которого проживает почти 5 тысяч человек. За 9 месяцев 2022 года участковым Масловым раскрыто 6 преступлений, рассмотрено более 85 обращений и заявлений граждан, составлено 43 административных протокола.

Голосование за «Народного участкового» страны продлится до 10 ноября. Торжественная церемония награждения состоится 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.