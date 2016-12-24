В Мордовии в спецподразделениях Росгвардии прошел строевой смотр

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В Управлении Росгвардии по Республике Мордовия прошел строевой смотр личного состава подразделений спецназа, в связи с переходом на зимнюю форму одежды. В мероприятии приняли участие сотрудники ОМОН «Аркуда» и СОБР «Звезда».
Врио начальника Управления Росгвардии по Республике Мордовия полковник полиции Сергей Фокин и офицеры управления проверили форму одежды отрядов, размещение нашивок и нагрудных знаков, соответствие служебных удостоверений, жетонов с личными номерами и других предусмотренных действующей нормативной базой документов. Кроме того, руководство территориального ведомства оценило качество знаний элементов строевой выучки и проинспектировало состояние служебного автотранспорта.
В ходе смотра Сергей Фокин вручил сотруднику очередное специальное звание и пожелал успехов в дальнейшей служебной деятельности.
По итогам мероприятия готовность спецподразделений к несению службы была оценена положительно.
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