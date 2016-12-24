Военный комиссар Мордовии ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Репортер

2 ноября в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте военный комиссар РМ, полковник Игорь Тихомиров в прямом эфире ответит на вопросы граждан.

Интересующие вопросы можно задать под постом https://clck.ru/32Y3wf либо во время трансляции.

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