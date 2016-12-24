В Саранске мужчина ударил ножом сотрудницу пенсионного фонда

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По информации МВД по РМ, 31 октября в дежурную часть полиции в Саранске поступило сообщение работников учреждения по социальному обеспечению граждан о том, что неизвестный мужчина в здании организации нанес ножевое ранение сотруднице. Подозреваемый был задержан полицейскими на месте преступления.
Как установлено следственно-оперативной группой, в дневное время 63-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, пришел в организацию с целью уточнения вопроса о положенных ему пенсионных выплатах. В ходе возникшего конфликта с сотрудницей учреждения он ударил 56-летнюю потерпевшую принесенным с собой ножом. Пострадавшая с колото-резаным ранением, проникающим в брюшную полость, была госпитализирована в больницу.
В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании меры пресечения. Свою вину мужчина признал полностью.
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