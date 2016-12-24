Жительница Мордовии стала бронзовым призером Национального чемпионата «Абилимпикс»

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Подведены итоги Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который проходил в Москве с 28 по 31 октября.
Бронзовую медаль престижного соревнования завоевала жительница Мордовии Ирина Проничкина, которая представляла региональное отделение Всероссийского общества глухих. Она получила награду в компетенции «Бисероплетение» в категории «специалисты».
Помимо Ирины Проничкиной от Мордовия в чемпионате приняли участие еще 4 конкурсанта по 4 компетенциям.
Как отметила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, чемпионат «Абилимпикс» стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования.
«Абилимпикс-2022» – это 1100 участников, 78 субъектов страны, 40 компетенций. И важно, что сейчас эти компетенции выбираются так, чтобы они были востребованы будущими работодателями. Самым важным показателем является последующее трудоустройство. Показатель хороший - 70% трудоустроенных среди участников «Абилимпикс-2021», но мы еще не достигли максимума, и это наша с вами задача», - подчеркнула вице-премьер.
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие было организовано в рамках Национального проекта «Образование» для трех категорий участников: школьники, студенты и специалисты.
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