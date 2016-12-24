28-летний парень из Саранска увел у отца своей подруги 150 тысяч рублей

Как установили сотрудники полиции, в декабре прошлого года 28-летний житель Саранска пришел в гости к своей знакомой. Он обратил внимание на смартфон ее отца – гаджет остался в квартире без присмотра, а молодой человек знал код разблокировки смартфона. Воспользовавшись моментом, он взял телефон и через приложение «Мобильный банк» оформил от имени пенсионера кредитную карту с лимитом в 150 тысяч рублей, которые сразу же перечислил на свой лицевой счет.

По прошествии времени 61-летнему потерпевшему стали приходить уведомления о кредитной задолженности. Однако мужчина сообщил в банк, что никаких финансовых операций он не совершал. При этом, в правоохранительные органы он также не обращался, поскольку считал все это ошибкой.

В ходе комплекса проводимых мероприятий оперативниками уголовного розыска была получена информация о совершении преступления местным жителем. В результате дальнейшей работы было установлено его место жительства. Однако по указанному адресу молодой человек старался не появляться.

Как сообщает МВД по РМ, в конечном итоге «семейный вор» был задержан сотрудниками полиции. Свою вину в совершенном преступлении этот деятель признал полностью и возместил причиненный ущерб. В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело.