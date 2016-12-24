630 семей в Ковылкинском районе стали обладателями сертификатов на получение республиканского материнского капитала

Региональные меры поддержки
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
В 2022 году в районе выдано 64 сертификата на получение республиканского материнского (семейного) капитала. Эта мера социальной поддержки предусмотрена нацпроектом «Демография».
Среди счастливых многодетных матерей – мама троих детей Ольга Хмелькова, у которой не так давно родились близняшки Варвара и Василиса. Сейчас малышкам по четыре месяца, 20 ноября исполнится пять.
Молодая семья живет в общежитии. Виктор работает в строительной сфере. Ольга до ухода в декретный отпуск трудилась оператором на почте. Старшая дочь Вика учится в первом классе. Семья мечтает переехать в собственный дом, который планируют построить, в том числе на средства федерального и регионального материнских капиталов.
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Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
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