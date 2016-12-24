630 семей в Ковылкинском районе стали обладателями сертификатов на получение республиканского материнского капитала

В 2022 году в районе выдано 64 сертификата на получение республиканского материнского (семейного) капитала. Эта мера социальной поддержки предусмотрена нацпроектом «Демография».

Среди счастливых многодетных матерей – мама троих детей Ольга Хмелькова, у которой не так давно родились близняшки Варвара и Василиса. Сейчас малышкам по четыре месяца, 20 ноября исполнится пять.

Молодая семья живет в общежитии. Виктор работает в строительной сфере. Ольга до ухода в декретный отпуск трудилась оператором на почте. Старшая дочь Вика учится в первом классе. Семья мечтает переехать в собственный дом, который планируют построить, в том числе на средства федерального и регионального материнских капиталов.