Дорога к храму
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В опубликованной МВД по РМ октябрьской статистике финансовых потерь жителей Мордовии от происков мошенников, обращает на себя внимание один фрагмент.
Как отмечается, в октябре от преступных действий аферистов пострадали 80 жителей республики. Общая сумма ущерба превысила 31 миллион рублей. Как и раньше, самыми распространенными способами хищения денежных средств были звонки от мнимых работников банков. Для защиты своих сбережений потерпевшие переводили деньги на «безопасные счета», указанные злоумышленниками
Так вот, таким образом только одна из жительниц Мордовии перечислила мошенникам около 16 миллионов рублей!
К слову, семь человек из республики не попались на уловки дистанционных аферистов, что позволило им сохранить свои сбережения на общую сумму свыше 5 миллионов.
МВД по РМ напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.
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