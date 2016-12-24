На Саранский ветсанутильзавод имеют виды два потенциальных инвестора

31 октября на заседании регионального Правительства с участием глав районов Мордовии рассматривались актуальные вопросы социально-экономического развития республики.



Заместитель Председателя Правительства – министр энергетики и ЖКХ Игорь Чадов доложил о подготовке муниципалитетов к осенне-зимнему периоду. Дополнительно из республиканского бюджета выделено 50 миллионов рублей на пополнение резерва оборудования и запасных частей в районах.

Премьер-министр Владимир Сидоров подчеркнул значимость этой работы для безаварийного прохождения отопительного сезона и поручил главам Ардатовского, Атюрьевского, Большеберезниковского, Зубово-Полянского, Инсарского, Ковылкинского и Кадошкинского районов ускорить ее проведение.



Рассматривались промежуточные итоги реализации дорожной карты по улучшению экологической безопасности в Саранске.



В 2023-2027 годах планируется модернизировать очистные сооружения городского округа Саранск. Ориентировочная стоимость работ составит более 10 миллиардов рублей.



На предприятии «Мордовбитум» приобретено оборудование по организации пункта загрузки автоцистерн герметичной системой налива. До конца ноября планируется провести сборку и монтаж пункта загрузки. После запуска нового оборудования на предприятии вновь проведут замеры концентрации вредных веществ в воздухе, чтобы проанализоровать ситуацию в динамике.



В первых числах ноября будет объявлен электронный аукцион о приватизации 91 % уставного капитала предприятия «Саранский ветеринарно–санитарный утилизационный завод». О своем намерении участвовать в торгах заявили два потенциальных инвестора.



