Житель Cаранска отправится на зону за 5 килограммов наркотического мака

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Ичалковский районный вынес приговор 48-летнему жителю мордовской столицы по двум уголовным статьям. Мужчину привлекли к ответственности за незаконное культивирование в особо крупном размере нарко-растений и незаконное хранение наркотических средств.
По данным следствия, этим летом фигурант приехал из Саранска в село Гуляево Ичалковского района и занялся здесь обустройством нарко-плантации. Но в полной мере пожать плоды своих трудов ему не удалось.
В августе этого года в ходе проводимых мероприятий полицейские обнаружили в надворных постройках и на огороде рядом с жилищем мужчины маковую соломку. Общая масса наркотического растения превысила 5 килограммов. Все это добро товарищ хранил в хозяйственных постройках на приусадебном участке своих родителей.
По словам любителя запретных веществ, весной на рынке в Саранске он приобрел семена мака, и в последующем культивировал 270 кустов наркосодержащего растения с целью личного потребления.
Как сообщает Прокуратура РМ, по совокупности преступлений «плантатор» приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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