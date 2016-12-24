В преддверии Дня народного единства в России наградят детей-героев

В Совете Федерации 3 ноября пройдет IX торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях.

Участниками церемонии станут юные герои, которые, рискуя своими жизнями, оказали помощь людям, попавшим в беду. В этом году медалями «За проявленное мужество» наградят ребят более чем из 50 регионов нашей страны, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Возраст самого младшего героя составляет всего 5 лет.

Посмотреть награждение смогут все желающие. Прямая трансляция будет доступна в соцсетях «ВКонтакте» (vk.com/sovfedinfo) и «Одноклассники» (ok.ru/sovfedinfo). Начало в 10:00.

«Это очень здорово, что мы имеем возможность своими глазами понаблюдать за награждением, – делится мнением Уполномоченный по правам ребенка в Мордовии Наталья Юткина. – Потому что вся страна должна знать героев в лицо. Считаю, что трансляцию следует показывать в школах, чтобы дети увидели настоящие примеры мужества, стойкости, сострадания и милосердия. А самое важное то, что героические поступки совершают их ровесники».

В церемонии примут участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, сенаторы РФ, Герои России.

Церемония организована Советом Федерации при поддержке Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.