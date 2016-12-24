Саранск принял межрегиональный туристский образовательный проект «Вагон знаний»

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29 октября в рамках межрегионального туристского образовательного проекта «Вагон знаний» столицу Мордовии посетили 73 школьника из Самары.
«Вагон знаний» — это проект, позволяющий школьникам, их педагогам и родителям путешествовать по России. В Мордовии юные путешественники посетили 4 урока.
Урок литературы состоялся в музее–заповеднике Болдино, где прошел один из самых плодотворных периодов творчества Александра Сергеевича Пушкина. В рамках экскурсии школьники посетили мемориальный дом–музей, вотчинную контору, усадебные постройки, заповедный ландшафтный парк XIX века.
Уроком истории для путешественников из Самары стало театральное представление по мотивам мордовской мифологии в Мордовском национальном драматическом театре.
В ходе урока обществознания школьники познакомились с главными достопримечательностями города на обзорной экскурсии «Шумбрат, Саранск». Участники проекта прогулялись по самым колоритным улочкам и площадям, выучили несколько слов на местных языках и узнали, как Саранск прошел путь от маленького уездного города до «образцовой провинции» и города–организатора Чемпионата мира по футболу.
Продолжилось путешествие уроком культурологии в Музее им. С.Д. Эрьзи. Школьники познакомились с личностью и творчеством «Русского Родена» – Степана Эрьзи – уникального скульптора, чья жизнь и творчество «окрылены» именем его народа, а также живописными работами «певца радости бытия» Федота Сычкова.
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