Саранск принял межрегиональный туристский образовательный проект «Вагон знаний»

29 октября в рамках межрегионального туристского образовательного проекта «Вагон знаний» столицу Мордовии посетили 73 школьника из Самары.

«Вагон знаний» — это проект, позволяющий школьникам, их педагогам и родителям путешествовать по России. В Мордовии юные путешественники посетили 4 урока.

Урок литературы состоялся в музее–заповеднике Болдино, где прошел один из самых плодотворных периодов творчества Александра Сергеевича Пушкина. В рамках экскурсии школьники посетили мемориальный дом–музей, вотчинную контору, усадебные постройки, заповедный ландшафтный парк XIX века.

Уроком истории для путешественников из Самары стало театральное представление по мотивам мордовской мифологии в Мордовском национальном драматическом театре.

В ходе урока обществознания школьники познакомились с главными достопримечательностями города на обзорной экскурсии «Шумбрат, Саранск». Участники проекта прогулялись по самым колоритным улочкам и площадям, выучили несколько слов на местных языках и узнали, как Саранск прошел путь от маленького уездного города до «образцовой провинции» и города–организатора Чемпионата мира по футболу.

Продолжилось путешествие уроком культурологии в Музее им. С.Д. Эрьзи. Школьники познакомились с личностью и творчеством «Русского Родена» – Степана Эрьзи – уникального скульптора, чья жизнь и творчество «окрылены» именем его народа, а также живописными работами «певца радости бытия» Федота Сычкова.