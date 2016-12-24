В Мордовии внедряется «Цифровая образовательная среда»

По проекту «Цифровая образовательная среда» в республике обновляется материально-техническая база общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, создан центр цифрового развития детей «IT-куб».

Применение нового оборудования позволит разнообразить формы проведения занятий, школьники смогут получить доступ к различным образовательным платформам и порталам, новые технологии помогут создавать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся.

В рамках проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» активно реализуется новый проект – «Код будущего», проходит апробацию ФГИС «Моя школа». Проводятся Всероссийская акция «Урок цифры», мероприятия Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», уроки финансовой грамотности. Учителя химии, физики и других предметов естественно-математического цикла могут применять в практике онлайн-лаборатории.

Кроме того, оборудование используется для проведения анкетирования, мониторинговых исследований и тестирования, при прохождении курсов повышения квалификации педагогами в дистанционном режиме, организации открытых онлайн уроков и мастер-классов по различным предметным областям, педсоветов и родительских собраний в онлайн режиме.

Предполагается, что по итогам 2024 года в Мордовии новое оборудование будет использоваться в 222 образовательных организациях.