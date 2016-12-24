Бывшего министра Медянкина будут судить за взятки на 2 миллиона рублей

Прокурором Республики Мордовия Сергеем Лапиным утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Юрия Медянкина. Бывшему чиновнику вменяется два эпизода получения взятки в крупном и особо крупном размерах на общую сумму более 2 миллионов рублей, а также два эпизода служебного подлога.

По данным правоохранителей, в октябре 2019 года между министерством Медянкина и тольяттинской фирмой «АвтоСтрой» был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Стоимость работ по документации составляла более 7,4 миллиона рублей.

В 2020 году фирма отчиталась о выполнении расчистки. Министр Медянкин подписал все принимающие документы, и «АвтоСтрой» получил из бюджета «заработанные» миллионы. Следствие располагает данными, что значительную часть работ «АвтоСтрой» фактически не произвел, а деньги за них получил - свыше 3 миллионов рублей. Но министр Медянкин, прекрасно зная реальное положение дел, эти мнимые работы принял как проведенные в действительности.

С этими мифическими расчистками как раз и связано обвинение Медянкина в служебном подлоге. Он «подмахнул» принимающие документы по госконтрактам, которые были исполнены не в полном объеме, на сумму более 6 миллионов рублей.

Соответственно, была и расплата за такую начальственную щедрость. Следствие считает, что «в период с февраля по декабрь 2020 года министр получил от представителей ООО «АвтоСтрой» взятку в виде оказания ему услуг на общую сумму более 200 000 рублей путем выполнения работниками фирмы землеустроительных работ на принадлежащих Медянкину и его родственникам земельных участках, расположенных на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия».

Кроме того, следствием установлено, что Министр получил через одного из застройщиков республики взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера в особо крупном размере на сумму более 1,8 млн. руб. Эти деньги выдавались в благодарность за согласование аренды лесного участка.

Как отмечается в информации Прокуратуры РМ, прокурором заключено с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.