В Краснослободске к частному дому подкинули двух новорожденных девочек

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Как сообщает МВД по РМ, утром 29 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение жителя Краснослободска, проживающего по улице Литвиновской. Мужчина рассказал, что обнаружил около частного дома картонную коробку, в которой находились две новорожденные девочки. Малышки были завернуты в пеленки.
Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и медицинские работники. Дети были доставлены в больницу. По предварительным данным, девочки были рождены за сутки до обнаружения на улице.
В настоящий момент сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на установление матери новорожденной. Органами дознания возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении женщины или обстоятельствах произошедшего, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(83443)2-32-93, 38-59-52 или 102.
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