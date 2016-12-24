В Мордовии подвели итоги исследования мнения населения о деятельности полиции

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Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
В Мордовии подведены итоги изучения общественного мнения о деятельности полиции. Как сообщает МВД по РМ, исследование проводилось в период с 1 августа по 30 сентября 2022 года на территории республики с привлечением членов общественных советов при территориальных органах полиции на районном уровне. Участие в исследовании приняли 3450 жителей региона.
Согласно полученным данным, 71,3% опрошенных (2460 человек) чувствуют себя защищенными от преступных посягательств на их жизнь, здоровье и имущество. 70,2% (2423 гражданина) доверяют полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности. 70,6% (2437 респондентов) положительно оценивают работу полиции Республики Мордовия.
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Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
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