Бойцы именных подразделений Мордовии получили на передовой посылки с родной земли

Дорога к храму
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
Об этом в телеграм сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.
«Довезли на передовую бойцам из именных подразделений Мордовии посылки от районов, родственников, гуманитарную помощь от регионального отделения Российского фонда мира, партии «Единая Россия». Медикаменты, термобелье, сапоги с утеплителем, коврики, продукты длительного хранения, спальные мешки, тёплые вещи, бензогенераторы, бензопилы - все закуплено по наказам ребят. Большая благодарность всем, кто помогает нашим военнослужащим».
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