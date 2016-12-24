Артём Здунов провел «Классную встречу» с школьниками Мордовии

Российское движение школьников 29 октября отмечает свой день рожденья - организации исполнилось семь лет. К этой дате в Мордовии приурочили республиканский фестиваль РДШ, на который съехалась активная молодежь со всех районов.

Российское движение школьников возникло в нашей стране в 2015 году по Указу Президента России Владимира Путина. В рамках фестиваля была организована работа нескольких образовательных площадок, в том числе на базе МГУ имени Н.П. Огарева, куда приехал и Глава Мордовии Артём Здунов. Он пообщался с детьми и педагогами, с родителями, которые тоже были участниками одной из тематических площадок, а также с лекторами и экспертами. В частности, руководитель республики посетил тренинг для родителей, лекцию для педагогов по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, а также мастер-класс для школьников по ведению социальных сетей.

Кроме того, Глава Мордовии стал гостем популярного у детей образовательного проекта «Классные встречи», который реализуется в рамках поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина. На «Классных встречах» школьники общаются с интересными людьми. На этот раз встреча состоялась в Республиканском дворце культуры.

Глава Мордовии поздравил всех с днем рождения организации и пожелал ей активно развиваться, а также поблагодарил школьников за поддержку движения «Мы вместе». «Это движение очень нужное, оно помогает тем, кто нуждается в нашей поддержке. Когда помогаете вы - молодые, энергичные - это дорогого стоит. Поверьте, что добро, которое вы делаете, обязательно вернется вам и вашим семьям. Желаю вам стать в жизни большими профессионалами», - сказал Артём Здунов.

В формате открытого микрофона дети могли задать руководителю республики любые вопросы, чем они с большим воодушевлением и воспользовались. Очередь к микрофону выстроилась через весь зал - дети спрашивали и про увлечения Главы республики, и про его работу, просили дать советы по выбору профессии, а также обозначали совсем взрослые проблемы, требующие решения.

Например, десятиклассник Егор Бойков из села Марьяновка Большеберезниковского района спросил, когда его односельчане будут ездить в райцентр по отремонтированной дороге. Артём Здунов тут же дал поручение соединить Егора по телефону с первым вице-премьером Игорем Фрейдиным, курирующим дорожное строительство. Игорь Витальевич пообещал школьнику, что этот вопрос будет решен.

Глава Мордовии рассказал также о своей школьной и студенческой поре, о том, как складывался его жизненный путь. Любимыми предметами у Артёма Здунова были история и математика - им он отдавался полностью, в студенчестве занимался КВН, до сих пор мечтает сыграть в какой-нибудь хоккейной лиге, а главные стремления руководителя республики сегодня связаны с развитием родного региона. «Я очень благодарен судьбе, что в это непростое время оказался в Мордовии, вместе со своим народом», - сказал он.