Для мобилизованных из Мордовии военнослужащих провели выездную акцию по оказанию медицинской помощи

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Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке
Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм-канале и на своих страницах в социальных сетях.
«Сегодня провели выездную акцию по оказанию медпомощи мобилизованным военнослужащим, проходящим боевое слаживание в Ульяновской области. Приехали наши врачи - терапевт, ЛОР, психолог, невролог, хирург, стоматологи. С собой привезли медикаменты. 2 бригады стоматологов организовали приём и лечение в оборудованном мобильном кабинете, остальные специалисты разместились в стационарном медпункте.
Провели около 90 осмотров. Из них 25 обращений - к стоматологам. Двоим бойцам сделали небольшие операции: одному удалили гематому, другому - ушную пробку. Зафиксированы несколько случаев ОРВИ. Обратившиеся за помощью получили необходимые лекарства по рецептам. Поручил привезти рециркуляторы для казарм.
Попасть на осмотр в течение дня смогли не все. Предусмотрим ещё несколько выездов врачей.
Большое спасибо нашим медицинским работникам, региональному Минздраву за помощь и внимательное отношение к военнослужащим и их семьям».
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