Для мобилизованных из Мордовии военнослужащих провели выездную акцию по оказанию медицинской помощи

Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм-канале и на своих страницах в социальных сетях.

«Сегодня провели выездную акцию по оказанию медпомощи мобилизованным военнослужащим, проходящим боевое слаживание в Ульяновской области. Приехали наши врачи - терапевт, ЛОР, психолог, невролог, хирург, стоматологи. С собой привезли медикаменты. 2 бригады стоматологов организовали приём и лечение в оборудованном мобильном кабинете, остальные специалисты разместились в стационарном медпункте.

Провели около 90 осмотров. Из них 25 обращений - к стоматологам. Двоим бойцам сделали небольшие операции: одному удалили гематому, другому - ушную пробку. Зафиксированы несколько случаев ОРВИ. Обратившиеся за помощью получили необходимые лекарства по рецептам. Поручил привезти рециркуляторы для казарм.

Попасть на осмотр в течение дня смогли не все. Предусмотрим ещё несколько выездов врачей.

Большое спасибо нашим медицинским работникам, региональному Минздраву за помощь и внимательное отношение к военнослужащим и их семьям».