За неделю жители Мордовии перечислили аферистам около 8 миллионов рублей

За прошедшие сутки в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о мошенничествах и кражах денежных средств с банковского счета сообщили семь местных жителей, которые после общения со злоумышленниками потеряли более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по РМ.

Всего же с начала этой недели в полицию обратились 17 жителе республики. Общая сумма причиненного им ущерба составила 7 миллионов 900 тысяч рублей.

По-прежнему самым распространенными способами надувательства являлись звонки липовых сотрудников банков или правоохранительных органов, которые сообщали о несанкционированном списании с карты или оформлении кредита. Чтобы предотвратить такие мнимые угрозы, потерпевшие выполняли все указания мошенников. Подобным образом местные жители лишились свыше 6,5 миллионов рублей.

Остальные потерпевшие потеряли свои сбережения под предлогом покупки иностранной валюты, бронирования поездки посредством популярного сервиса поиска попутчиков, продажи и приобретения запасных частей для автомобиля и детской одежды, получения платных интимных услуг и снятия порчи в социальной сети.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступлений.

МВД по РМ напоминает гражданам: если вам звонят и представляются сотрудниками банков или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Будьте бдительны и не перечисляйте денежные средства неизвестным.