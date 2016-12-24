Победители Фестиваля ПФО «ФормART» будут определены 2 ноября в прямом эфире

В рамках финального этапа завершились общественное и экспертное голосования за лучшую граффити-работу. Жители регионов ПФО, региональные и федеральные эксперты в этом году оценивали работы художников, объединенные единой тематикой «Сквозь время». Главный смысл уличных инсталляций – многонациональность и этнокультурное многообразие ПФО, историческое и культурное наследие регионов округа.

Напомним, что в отборочный этап прошли 14 работ из всех регионов округа. В общественном голосовании приняли участие более 100 тысяч человек. По результатам общественного голосования выявлены следующие лидеры: Саратовская область с граффити «Кот Саратовскiй», Самарская область с работой «#киберусь», Республика Башкортостан с работой «Покровительница кочевников» и Чувашская Республика с работой «Творчество».

От Мордовии в фестивале принимала участие Ангелина Волкова, представившая работу «Эрьзя», которая расположена на перекрестке ул. Косарева и бульвара Эрьзи. За основу эскиза взято изображение русского и мордовского (эрзянского) советского художника – Степана Дмитриевича Эрьзи. Работа художницы вышла в финал и участвовала в голосовании, которое завершилось 23 октября. По итогам общественного голосования Ангелина Волкова не вошла в число лидеров, но у Республики Мордовия еще есть шанс победить.

Итоговые результаты голосования учитываются отдельно для жителей регионов, проголосовавших за своего финалиста, и жителей регионов, проголосовавших за участников из других субъектов Федерации округа.

Голоса жителей региона, который представляет финалист, корректируются с учетом численности населения.

Итоги фестиваля «ФормART» будут оглашены 2 ноября во время онлайн-трансляции на сайте formartpfo.ru с участием представителей всех регионов округа: финалистов, членов регионального оргкомитета и жюри. За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.

Призовой фонд конкурса составляет 450 тысяч рублей. Обладатель I места получит грант в размере 200 тысяч рублей, II-го – 150 тысяч рублей и III-го – 100 тысяч рублей. Все работы финалистов, фото- и видеоматериалы процесса нанесения работ размещены на сайте formartpfo.ru во вкладке «финалисты».

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.