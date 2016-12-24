В Саранске на базе жилого комплекса «Онегин» прошли соревнования «Вертикальный вызов»

В столице Мордовии на базе жилого комплекса «Онегин» впервые прошли соревнования «Вертикальный вызов» среди газодымозащитников. Об этом сообщает МЧС по РМ.

Это принципиально новый формат состязаний, призванный обратить внимание общества на важность спасательного дела. Демонстрация испытаний, с которыми каждый день сталкиваются пожарные и которые требуют серьезных физических усилий.

Огнеборцам предстояло преодолеть путь из 400 ступеней и 70 метров вертикального подъема, чтобы оказаться на 20-м этаже здания в полной экипировке – защитные костюмы и дыхательный аппарат на сжатом воздухе, которые весят более двадцати килограммов.

Основным критерием оценки действий пожарных на состязаниях было время, за которое команда добирается до финиша, ведь именно оно является главным параметром в условиях реальной чрезвычайной ситуации, от которого напрямую зависят жизни людей.

В соревнованиях приняли участие пожарно-спасательные подразделения Саранска и Рузаевки. Самой быстрой стала команда СПСО. Второе место заняла специализированная пожарно-спасательная часть. Бронзовым призером стала ПСЧ-№31.

В личном первенстве отличился помощник начальника караула ПСЧ-№1 Артем Николаев.