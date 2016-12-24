Мастера из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

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В Екатеринбурге завершился окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В финал творческого состязания вышли сразу 5 образцов сувенирной продукции, представленные мастерами из Мордовии.
«Золото» в номинации «Идея туристического сувенира» в эконом-категории завоевал набор переводных татуировок с мордовской символикой и фразами на мокшанском и эрзянском языках. Их придумала и представила учитель саранской школы Юлия Кузьмина.
Второе место в той же номинации в категории VIP жюри присудило талисману «Желудь», который сделали специалисты саранской компании «Ростр» из уникальной мореной дубовой древесины.
Также сувениры мордовских мастеров заняли сразу два третьих места в номинации «Сувенир города». В эконом-классе «бронза» творческого состязания досталась магниту «Саранский лис», изготовленному Татьяной Никишаниной. В средней ценовой категории на пьедестале оказались салфетки для сервировки «Саранск», созданные творческим тандемом Юлии Кузьминой и Татьяны Никишаниной.
В номинации «Сувенир региона» 3 место получил браслет из бисера «Тяштеня», сплетенный мастером декоративно-прикладного творчества Анной Минеевой.
Такой результат дает мастерам из Мордовии возможность представить республику в финале Всероссийского конкурса, который пройдет в начале декабря в Кирове.
«Я провела незабываемые несколько дней в компании талантливейших людей. Познакомилась с мастерами из Приволжского и Уральского федеральных округов, а их было не мало. Получила огромный заряд творческой энергии, идей и вдохновения. Получила рекомендации от жюри, теперь буду дорабатывать свои недочеты и двигаться только вперед», - прокомментировала свой успех одна из участниц Анна Минеева.
Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно с 2015 года. В этом году на окружной этап состязания Приволжского и Уральского федеральных округов было заявлено 1 018 изделий из 21 региона страны. В финале на конкурсной выставке было представлено 443 туристических сувенира из 18 регионов страны. Свои изделия представили 250 мастеров.
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Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
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