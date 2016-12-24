В Саранске суд конфисковал в доход государства автомобиль уличенного в нетрезвом вождении парня

По приговору суда 29-летний житель Саранска Рамиль Тукаев лишился своей автомашины «Лада Приора». Также по уголовной статье за повторную езду в пьяном виде он получил 240 часов обязательных работ и на 2 года 6 месяцев лишился возможности управлять транспортом.

По информации из Ленинского суда Саранска, в январе 2016 года Тукаев за нетрезвое вождение на полтора года уже был лишен водительских прав и подвергнут административному штрафу в размере 30 тысяч рублей. Но парень свое водительское удостоверение в ГИБДД не сдал, а потому срок лишения у него все время автоматически продлевался.

Уже в июле 2022 года молодой человек рано утром решил в пьяном виде сгонять на своей машине в круглосуточный магазин. Двигаясь на автомобиле по ул. Полежаева в Саранске он был остановлен инспекторами ДПС. При проверке Тукаева на алкотестере прибор показал сильное опьянение водителя.

На безрассудного товарища возбудили уже уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. В суде Тукаев вину полностью признал. Решая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд согласился с доводами государственного обвинителя о конфискации в доход государства принадлежащего осужденному автомобиля «Лада Приора», как являющегося средством совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил.