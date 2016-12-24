В Саранске 30-летний товарищ тайно оформил на родственников кредиты

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ задержали 30-летнего жителя Саранска, подозреваемого в совершении нескольких эпизодов мошенничества и краже.

Как установили оперативники, мужчина проживал с матерью и братом, и решил воспользоваться паспортами родственников с целью оформления на них потребительских займов в микрофинансовой организации. Воспользовавшись моментом, когда близкие отсутствовали дома, он по чужим документам на финансовых интернет-площадках заключил договоры на получение денежных средств, которые в последующем перечислял на свою банковскую карту. Суммы займов варьировались от 3 до 8 тысяч рублей. Общий причиненный ущерб составил 30 тысяч рублей.

С течением времени потерпевшие стали получать уведомления о задолженностях и обратились в полицию. В ходе комплекса проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. При этом, «тайный кредитор» стал скрываться у знакомых и не появлялся по месту своего жительства. Но в ночь на 25 октября он был задержан.

Как отмечается в информации МВД по РМ, в рамках предварительного расследования установлена также причастность подозреваемого к краже айфона стоимостью 55 тысяч, принадлежащего брату. Похищенный смартфон мужчина сдал в комиссионный магазин. По его словам, все деньги он потратил на личные нужды, в том числе расплатился с долгами.

В настоящий момент расследование уголовных дел продолжается. Проводится комплекс необходимых мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.