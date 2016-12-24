В Мордовии следователи СК устанавливают обстоятельства гибели женщины во время пожара

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Как сообщает Следственный комитет по РМ, 27 октября в Ельниковском районе поступило сообщение об обнаружении после тушения пожара в собственном доме тела 70-летней женщины. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
При осмотре места происшествия, тела погибшей признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств гибели женщины и произошедшего возгорания. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
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