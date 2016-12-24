Артём Здунов - предпринимателям: «Наступило время объединяться и помогать конкретными делами»

Глава Мордовии Артём Здунов 27 октября провел встречу с представителями бизнеса республики, на которой обсудили вопросы поддержки военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Во встрече приняли участие представители Правительства региона, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РМ.

Открывая встречу, руководитель республики подчеркнул, что время сейчас особое, требующее объединения в решении важнейших государственных задач, и объединяться нужно для конкретных дел. «На первый план выходит сегодня социальная ответственность бизнеса - когда предприятия республики помогают в благоустройстве, оказывают содействие учебным и медицинским учреждениям, поддерживают мобилизованных», - сказал Артём Здунов.

По видеосвязи состоялось подключение к разговору омбудсмена по правам предпринимателей Москвы Татьяны Минеевой - она рассказала о старте акции «Предпринимай добро», которая направлена на помощь военнослужащим. Также она рассказала о взаимодействии в этом вопросе с ОНФ - чтобы средства гарантированно доходили по назначению.

Глава Мордовии отметил, что в республике по инициативе общественных организаций создан единый канал для сбора благотворительных средств - это региональное отделение Российского фонда мира. Это обеспечивает полную прозрачность собираемых и расходуемых средств. «Принципиально важно, что у нас создан общественный контроль за этими средствами, и там у нас работают профессионалы», - сказал Артём Здунов.

Руководитель республики поблагодарил всех предпринимателей, кто уже занимается вопросами поддержки мобилизованных и их семей.

Омбудсмен по правам предпринимателей в Мордовии Елена Юрченкова предложила принять от Москвы эстафету акции «Предпринимай добро».

Многие бизнесмены на встрече выступили с инициативами и предложениями, чем они готовы помочь и как лучше выстроить взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами. В частности, индивидуальный предприниматель Сергей Светкин заявил, что готов предоставить для нужд наших подразделений в зоне СВО автомобиль с высокой проходимостью. О своем опыте оказания помощи военнослужащим рассказали также предприниматели Андрей Рогачев и Александр Портнов.

Кроме того, на встрече представители бизнеса имели возможность задать вопросы, связанные с мобилизацией, и получить разъяснения по предоставлению индивидуальным предпринимателям отсрочек, кредитных каникул, бронированию сотрудников.