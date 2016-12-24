В Мордовии водитель на грузовой фуре сбил на пешеходном переходе велосипедистку

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 26 октября в Зубово-Полянском районе Мордовии водитель на грузовой фуре сбил на пешеходном переходе велосипедистку.

Дорожный инцидент с печальными последствиями произошел около 10 часов дня трассе М-5 «Урал». 57-летний водитель автомашины «МАЗ» с незарегистрированным в установленном порядке полуприцепом совершил наезд на 53-летнюю женщину, которая передвигалась на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП велосипедистка с различными травмами была госпитализирована в реанимационное отделение Зубово-Полянской районной больницы. Водитель «МАЗа» находился за рулем трезвым.

В отношении виновника были составлены материалы по целому букету административных правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортного средства. Также примечательно, что водитель многотонного грузовика в этом году уже 13 раз привлекался к ответственности за превышение скорости.