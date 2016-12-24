Завхоз саранской мэрии погорел на бумаге

Занятное уголовное дело поступило в производство Ленинского суда Саранска. За хищение вверенного имущества ответ будет держать бывший начальник административно-хозяйственного управления Администрации Саранска 46-летний Евгений Афошкин. Самое интересное, что полученные от «воровской операции» деньги муниципальный служащий спустил на спортивном тотализаторе.

Евгений Афошкин на своей должности в Администрации города трудился аж девять лет - с 2013-го по март 2022 года. Прошлой осенью мэрия для своих нужд закупила бумагу «Sveto Copy» в количестве 2000 пачек. Часть полученной бумаги Афошкин раздал по отделам Администрации согласно поступившим заявкам, а оставшуюся часть хранил на складе.

Следствие выяснило, что в сентябре 2021 года завхоз Администрации в магазине «Пионер» услышал, как один из посетителей интересовался большим объемом бумаги для офисной техники, но его не устраивала цена. Афошкин перехватил «оптовика» на улице и предложил тому купить у него 670 пачек бумаги «Sveto Copy» за 95 000 рублей. Покупатель согласился – ведь цена за пачку выходила меньше полутора сотен.

Начальник административно-хозяйственного управления взял со склада Администрации обещанную партию бумаги на общую сумму 151 868 рублей и сбагрил незнакомцу за 95 тысяч.

Полученные от продажи похищенной бумаги денежные средства завхоз потратил на размещение спортивных ставок на платформе Winline и на личные нужды.

Как отмечается в информации из Ленинского суда Саранска, на предварительном следствии Афошкин вину свою признал.