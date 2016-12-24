Военнослужащим из Мордовии доставили очередную партию гуманитарной помощи

Артём Здунов: «Не дали распилить на металлом?»
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Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм-канале и на своих страницах в социальных сетях.
«Привезли сегодня нашим военнослужащим в Ульяновскую область очередную гуманитарную помощь: балаклавы, термокомплекты, спальные мешки, медикаменты, туристические коврики, термоноски. Перед отправкой в зону СВО доставим вещи, которые попросили сегодня - наколенники, налокотники, тактические перчатки, тактические очки с бронестеклом и другое. Вся республика сейчас помогает нашим бойцам, огромное спасибо за поддержку.
Условия проживания армейские. Были жалобы на отсутствие душа - баня к выходным будет достроена. Родственники военнослужащих спрашивали о медицинской помощи. Работает медсанчасть, осмотры по запросам бойцов проводятся, лекарства есть. Но, поскольку возник вопрос, в том числе по стоматологии, направим в часть медицинскую бригаду.
Каждое обращение, которое получили, поручил незамедлительно отработать. Просили о поддержке семей, родных. Для каждого все, что возможно, сделаем».
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