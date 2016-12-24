Под защитой подразделений Вневедомственной охраны в республике находится около 2 тысяч объектов

26 октября в Пресс-центре РМ прошел брифинг для журналистов, посвященный 70-летию отдела Вневедомственной охраны Росгвардии.

В начале мероприятия начальник отдела Вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РМ полковник полиции Юрий Иванов поздравил подчиненных и ветеранов службы с праздником.

Он напомнил, что служба Вневедомственной охраны была организована 29 октября 1952 года.

«Структура службы и ее подразделений неоднократно менялась, неизменной оставалась лишь основная задача - обеспечение правопорядка, профилактика преступлений, а также защита граждан и их имущества на договорной основе. Мы занимаемся обеспечением безопасности вверенных нам объектов разных форм собственности - частных, государственных, муниципальных», - отметил Юрий Иванов.

Сегодня на территории Мордовии функционируют 11 подразделений Вневедомственной охраны, 10 из которых действуют в районах республики и одно подразделение, самое многочисленное, в Саранске.

На пресс-конференции руководитель отдела Вневедомственной охраны регионального ведомства озвучил итоги служебной деятельности за 9 месяцев 2022 года.

За этот период обеспечивалась безопасность более 2000 объектов различных форм собственности. Пресечено более 2200 правонарушений, имеющих признаки преступлений, по которым возбуждено 105 уголовных дел. За совершение различных административных правонарушений задержано около 3500 граждан, из которых 3250 переданы сотрудникам территориальных органов МВД России. Проверено более 24 тысяч человек и более 1000 автомашин, при этом задержано более 50 граждан, находившихся в розыске. Также за 9 месяцев этого года задержано 70 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Проведены около 1800 учебных тренировок по отработке действий при поступлении сигнала «тревога» из охраняемых объектов. Пресечено более 100 правонарушений в отношении охраняемого имущества.

«Сегодня вневедомственная охрана располагает самыми современными техническими средствами. Объекты оснащаются новейшими системами с использованием цифровых технологий и беспроводной связи. Пульты централизованной охраны позволяют независимо от действия дежурного персонала фиксировать время поступления сигналов тревоги и оперативно на них реагировать. В настоящее время под защитой подразделений Вневедомственной охраны в республике находится около 2 тысяч объектов, свыше 2 тысяч квартир и иных мест хранения имущества граждан. Более 1 тысячи объектов оборудовано кнопками экстренного вызова нарядов полиции», - добавил Юрий Иванов.

В завершении брифинга он напомнил, что продолжается отбор кандидатов на службу в подразделениях Вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Мордовии и пригласил молодых людей попробовать свои силы в деле охраны правопорядка.