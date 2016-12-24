В Саранске водитель пытался откупиться от инспектора ДПС за езду по «встречке»

Репортер

24 октября инспекторами ДПС во время несения службы в Ленинском районе Саранска был замечен автомобиль «Шевроле Лачетти», водитель которого в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения, проигнорировав требования дорожной разметки с нанесенными двойными сплошными линиями.

Автовладелец был остановлен экипажем ДПС, но свою вину мужчина не признал. В качестве подтверждения нарушения сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали товарищу запись с видеорегистратора патрульного автомобиля.  После этого, за несоставление в отношении него административного материала, автомобилист предложил инспектору 2 тысячи рублей.

Как отмечается в сообщении МВД по РМ, невзирая на неоднократные предупреждения сотрудников полиции об уголовной ответственности за покушение на мелкое взяточничество, от своих намерений 47-летний житель Торбеево не отказался. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

В настоящий момент по данному факту назначено проведение экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Но на нарушителя все одно уже составлен административный материал за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения.

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