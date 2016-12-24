В Мордовии оставили без изменения обвинительный приговор полицейскому за смертельное ДТП

Суд апелляционной инстанции в Мордовии оставил без изменения приговор, по которому 37-летний полицейский патрульно-постовой службы был признан виновным в ДТП со смертельным исходом.

Как было установлено в ходе расследования и судебного разбирательства, вечером 16 октября 2020 года фигурант дела за рулем автомобиля Лада Приора, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу молодого мужчину. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где он спустя 21 день скончался от полученных травм.

Сотруднику патрульно-постовой службы (в день смертельного наезда он находился не при исполнении служебных обязанностей) приговором Пролетарского суда Саранска было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Заявленные в ходе судебного заседания родителями потерпевшего исковые требования о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда, причиненного преступлением, по 500 000 рублей в пользу каждого, были удовлетворены в полном объеме.

Как отмечается в информации Прокуратуры РМ, вину в совершенном преступлении подсудимый фактически не признал, пояснив в судебном заседании об отсутствии у него технической возможности избежать наезда на пешехода. Приговор обжаловала сторона защиты, указывая на отсутствие в действиях осужденного состава преступления, в связи с чем предлагала отменить приговор и оправдать последнего.

С учетом мнения стороны обвинения жалоба осужденного и защитника была оставлена без удовлетворения, приговор – без изменения.