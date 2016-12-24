Школьница из Мордовии победила во Всероссийском конкурсе сочинений

Федеральное жюри подвело итоги Всероссийского конкурса сочинений 2022 года. Победителями стали 100 школьников из 63 субъектов России. Среди них - ученица 11 класса Лицея №4 города Рузаевка Диана Перцева.

«Когда объявили результаты, сначала не поверила, что оказалась в числе победителей. Я очень самокритичный человек и не считала свою работу одной из самых лучших. Тем более уже третий раз участвую в этом конкурсе, но дальше муниципального этапа не проходила. Сочинение писала по такому тематическому направлению: «Творчество является выражением смысла жизни» (Н.К. Рерих): 265 лет со дня основания Российской академии художеств». После окончания школы хочу поступить на юридический факультет, но теперь уже задумываюсь о творческой профессии. Победа меня невероятно воодушевила и придала сил!», - делится эмоциями Диана Перцева.

Всего на федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2022 году поступило 379 работ учеников 4–11-х классов школ и организаций среднего профессионального образования из 85 субъектов России. Тематические направления творческого состязания включали юбилейные даты, связанные с днями рождения писателей и государственных деятелей, датой написания и выхода в свет литературных произведений, а также со значимыми историческими событиями.

Все победители конкурса приглашены для участия в торжественной церемонии награждения и мероприятиях, которые пройдут в Москве 2 и 3 ноября.

По итогам конкурса будет издан сборник, в который войдут 100 лучших сочинений.

Всероссийский конкурс сочинений проводится по инициативе Минпросвещения России с 2015 года. Его цель - выделить сочинение как отдельный вид творческой работы и развить у школьников желание тренировать способность писать связные и логичные письменные тексты.