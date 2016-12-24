В Саранске вынесли приговор 47-летнему типу, обокравшему спящую женщину

47-летний житель Саранска выслушал обвинительный приговор суда за кражу у спящей женщины смартфона и золотых украшений. Заодно этот товарищ ответил и за открытое хищение шести пачек сливочного масла из сетевого магазина.

Как было установлено в ходе расследования, в июле этого года мужчина в компании общих знакомых участвовал в импровизированном застолье, организованном в одной из саранских квартир.

Когда захмелевшая 54-летняя хозяйка жилища уснула, вороватый гость вытащил у нее из кармана смартфон и незаметно снял с женщины золотые серьги. С этой добычей мужчина направился в комиссионный магазин. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 22 тысячи рублей.

Также выяснилось, что фигурант уголовного дела открыто похитил шесть пачек сливочного масла общей стоимостью 672 рубля из сетевого магазина, расположенного по улице Веселовского. Свидетелем преступления стал сотрудник торговой точки, который побежал вслед за наглым субъектом, однако не смог его догнать.

Как отмечается в информации МВД по РМ, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.