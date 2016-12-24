Глава Ковылкинского района ответит на вопросы граждан в прямом эфире

28 октября в 10:00 в паблике «Город Ковылкино» глава администрации Ковылкинского района Игорь Бутяйкин ответит на вопросы граждан.

Все интересующие вопросы можно задать под постом - https://clck.ru/32Ug58 либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.