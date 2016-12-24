Глава Ковылкинского района ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Финансовый ресурс
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
28 октября в 10:00 в паблике «Город Ковылкино» глава администрации Ковылкинского района Игорь Бутяйкин ответит на вопросы граждан.
Все интересующие вопросы можно задать под постом - https://clck.ru/32Ug58 либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
В Мордовии основная часть жалоб от мобилизованных и их родственников связана с состоянием здоровья
Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе